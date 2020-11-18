هدية الوداع.. ماذا تحمل زيارة بومبيو المرتقبة إلى إسرائيل؟

يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إسرائيل، ومن المتوقع أن يذهب إلى مستوطنة "بساغوت" المحاذية لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها دبلوماسي أمريكي كبير مستوطنة إسرائيلية، وهي هدية وداع من إدارة اتخذت خطوات غير مسبوقة لدعم إسرائيل خلال عهد ترامب.

ويعتبر مصنع نبيذ بساغوت، الذي تم إنشاؤه جزئيًا على أرض سُرقت من السكان الفلسطينيين المحليين، هو جزء من شبكة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي يعتبرها معظم المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام سلام.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن زيارة بومبيو المتوقعة، التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية ولكن لم يتم تأكيدها رسميًا، ستمثل خروجًا جذريًا عن الإدارات السابقة، الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، التي لطمت إسرائيل كثيرًا بشأن بناء المستوطنات، بينما كان ترامب داعمًا ومساندًا بشكل كبير لإسرائيل.

ولفتت إلى أن زيارة بومبيو لهذا المصنع ستكون هدية أخرى من إدارة ترامب لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة له قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

يمكن للزيارة أيضًا تلميع صورة بومبيو في عين المسيحيين الإنجيليين وغيرهم من مؤيدي إسرائيل إذا ما سعى إلى العمل السياسي بعد ترامب.

وتستغرق زيارة بومبيو إلى إسرائيل حوالي 3 أيام، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وذكر موقع "واللا" العبري، بأن "الاستعدادات تجري على قدم وساق بين الخدمة السرية الأمريكية بمساندة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) لتأمين الزيارة".

وأشار الموقع إلى، أن "الهدف من الزيارة هو تسليط الضوء على التحولات السياسية لإدارة ترامب تجاه إسرائيل. وبالنسبة لبومبيو لها أيضا أهمية سياسية محلية قبل خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024".