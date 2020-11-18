في العيد الوطني الخمسين للسلطنة.. #عمان تتصدر تويتر

يصادف اليوم 18/11 الذكرى الخمسين لليوم الوطني العماني، وتحتفل السلطنة العمانية بمرور خمسين عامًا على النهضة العمانية الحديثة والتي تم تأسيسها عام 1970م.

ودشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمان ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وبدأت انطلاق مسيرة نهضة السلطنة العمانيّة على يد المغفور له بإذن الله جلالة السلطان "قابوس بن سعيد ".

ويأتي أيضا في الثامن عشر من نوفمبر مولد السلطان الراحل والذي كان في هذا اليوم يشمل برعايته السامية حضور العرض العسكري حتى آخر عيد وطني له.

