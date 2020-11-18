أوباما يكشف في مذكراته عن أذكى زعيم بمنطقة الخليج العربي

كشف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في مذكراته "أرض الميعاد" عن أذكى زعيم في الخليج وفقًا لرأيه.

وتحدث أوباما عن الأحداث التي وقعت في الدول العربية خلال عام 2011 بعد أن تدهورت الأوضاع في سوريا وليبيا، قائلًا في كتابه إن "ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد ربما أذكى زعيم في منطقة الخليج".

وتطرق أوباما في كتابه عن العلاقات المتوترة التي كانت بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب الاتفاق النووي الإيراني، قائلًا إنه تمكن من التغلب على لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية التي تعتبر اللوبي الإسرائيلي في أمريكا.