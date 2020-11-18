القوات التركية تواصل قصفها على مناطق مختلفة في سوريا

شنت القوات التركية في سوريا والفصائل الموالية لها، اليوم الأربعاء، غارات جوية على مدينة عفرين، شمال سوريا؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مساء أمس الثلاثاء، قيام القوات التركية والفصائل الموالية لها، بقصف صاروخي على بلدة عين عيسى ومحيطها، في الريف الشمالي لمحافظة الرقة.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد عصر أمس الثلاثاء، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية، على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى الشمالي، شمالي الرقة.

كما سقطت قذائف أطلقتها القوات التركية على مداخل ناحية عين عيسى، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.