طريقة عمل طماطم مجففة بالزيت

الكثير من النساء تقوم بشراء الطماطم في موسمها، ثم يقومن بتجفيفها لحفظها أطول الفترات بهدف استخدامها عند الحاجة، حيث أن معظم الأكلات تحتاج إلى الطماطم في طهيها. كيفية عمل الطماطم المجففة مع زيت الزيتون والبقدونس المكونات: عدد عشرون حبة من الطماطم الطازجة .

نصف كوب كبير من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق طعام كبيرة من الخل البلسميك.

ثلاثة ملاعق طعام كبيرة الحجم من الأوراق الطازجة للبقدونس .

مقدار معقول من ملح الطعام الخشن.

ملعقة من الفلفل الأسود الحديث الطحن. طريقة التحضير: نقوم بغسل حبات الطماطم جيداً ثم نقوم بتقطيعها إلى أربعة حبات طولية، وبعد ذلك نقوم بتنظيفها من البذور التي داخلها.

نقوم بإحضار قدر عميق يجب أن يكون غير معدني، ثم نقوم بوضع قطع الطماطم فيه، ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون، ومن ثم نضع الخل البلسميك، وأوراق البقدونس، ونقوم بتقليب جميع المكونات جيداً .

نقوم بتتبيل قطع الطماطم بالفلفل الأسود والملح حسب الطعم المراد به.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة خمسة وتسعون درجة.

نقوم بوضع صينية غير لاصقة، ثم نقوم بترتيب قطع الطماطم ورصها في الصينية، ونقوم بإدخالها إلى الفرن، ثم نقوم بتركها مدة كافية تقدر باثني عشر ساعة.

من الأفضل تركها ليلة كاملة في الفرن مسبقاً.

ثم نقوم بإخراج قطع الطماطم من الفرن ونتركها تبرد لبعض الوقت.

بعد أن تبرد الطماطم نقوم بوضعها في إناء زجاجي، ثم نقوم بوضع زيت الزيتون عليها حتى يغمرها، بعد ذلك نقوم بغلق الوعاء الزجاجي جيداً ثم نقوم بحفظ الوعاء في الثلاجة. طريقة عمل الطماطم المجففة البسيطة المكونات: عدد إثنان كيلو من الطماطم الحمراء الطازجة.

نصف ملعقة ملح طعام.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير نقوم بغسل الطماطم جيداً وتقطيعها إلى حلقات ونضعها في إناء عميق ثم نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود على الطماطم المقطعة.

ثم نقوم بوضع الطماطم في مصفاة ونتركها لمدة نصف ساعة.

نقوم برص الطماطم في صينية ونضعها في فرن درجة حرارته عالية تصل إلى مائتان درجة، ونترك الطماطم في الفرن حتى تجف، قد يتطلب الأمر اثنتي عشرة ساعة.

بعد أن تبرد الطماطم نقوم بوضعها في أوعية زجاجية و نغمرها بالزيت، ثم نقوم بإغلاقها ووضعها في الثلاجة لحفظها.

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