الجيش السوري يصدر قرارات جديدة تتعلق بالاستدعاء والاحتياط

أعلنت قيادة الجيش السوري، اليوم الأربعاء، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضابط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل.
وقالت قيادة الجيش السوري في بيان: "أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضابط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1-2-2021، وفقًا لما يلي:
- الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى تاريخ 1-1-2021.
- الأطباء البشريون الأخصائيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقًا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
- صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 1-1-2021.
- صف الضباط والأفراد الملتحقون بالخدمة الاحتياطية من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.
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