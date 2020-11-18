رسميا.. افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاربعاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

ووفقا لوكالة الانباء العراقية (واع)، ذكرت الهيأة في بيان لها، أن"وزير الداخلية عثمان الغانمي أناب عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم الافتتاح بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود.

ومثل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين".