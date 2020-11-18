رسميا.. افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاربعاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
ووفقا لوكالة الانباء العراقية (واع)، ذكرت الهيأة في بيان لها، أن"وزير الداخلية عثمان الغانمي أناب عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم الافتتاح بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود.
ومثل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين".
وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير منفذ عرعر الحدودي العراقي، العميد حبيب كاظم، في تصريح صحفي، إن "المنفذ سيفتح ويباشر النشاط التجاري ومرور المسافرين الأربعاء، والاستعدادات تمت لافتتاحه، كما تم تأمين الطريق الواصل بين عرعر- كربلاء، وعرعر- الأنبار".
وكان معبر "عرعر" الحدودي بين المملكة السعودية والعراق أغلق منذ عام 1991 خلال الحرب الكويتية العراقية بشكل رسمي باستثناء مواسم الحج. ومنذ إغلاقه لم يكن هناك أي معابر مباشرة بين البلدين سوى عبر الأجواء التي كانت تنقل الحجاج فقط كل عام.
ويعتبر هذا المعبر المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط شمال المملكة مع العراق، ويقع على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة عرعر، وجنوب غرب مدينة النخيب العراقية.
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