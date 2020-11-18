عقب إعلان التدابير الصارمة.. أردوغان يقيل نائب وزير الصحة

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، إقالة نائب وزير الصحة التركي، محمد جوفن من منصبه، وفقًا لمرسوم أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان ونُشِر في الجريدة الرسمية.
وذكر موقع "أحوال" التركي، أنه تم تعيين رئيس جامعة إسطنبول، صباح الدين أيدين، بدلَا من جوفن.
يذكر أن إقالة جوفن جاءت في اليوم التالي، بعد أن أعلن أردوغان قرارات جديدة أكثر صرامة في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة الإصابات في البلاد.
وتضمنت الإجراءات التي تم إقرارها، فرض حظر التجول في عموم البلاد، نهاية الأسبوع من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة صباحا، فضلا عن حظر تجول جزئي على المسنين فوق 65 عاما والشباب دون الـ 20.
ومن المقرر أن تكون ساعات دوام مراكز التسوق والمحلات التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة بين 10 صباحا و8 مساء.
فيما ستظل دور السينما مغلقة حتى نهاية العام، وستتواصل المنافسات الرياضية دون جماهير، في حين سيتم تعليق أنشطة الملاعب الشعبية.
يشار إلى أن جوفن كان نائبًا لوزير الصحة في عام 2018 بعد أن شغل منصب عميد كلية الطب بجامعة إرجييس في مقاطعة فان الشرقية.
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