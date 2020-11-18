41 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم 41 مستوطنا اليوم /الأربعاء/ باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس،في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد الأقصى بشكل استفزازي، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، وضع مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم " شمعدانا" كبيرا على سطح الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير الحرم الابراهيمي حفظي أبو سنينة،في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن المستوطنين وضعوا الشمعدان على سطح الحرم، لإحياء أحد الأعياد اليهودية، معتبرا أن هذا العمل اعتداء صارخ، وتعد خطير، واستفزاز لمشاعر المسلمين، مؤكدا أن الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خاص بالمسلمين.