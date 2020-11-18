ضربة قوية لـ حزب الله.. أمريكا تدرس استهداف مصادر تمويل الحزب اللبناني

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقالا للكاتب "تسفي برئيل" عن مشروع أمريكي يستهدف مصادر تمويل حزب الله.

وأوضح الكتاب الإسرائيلي في مقال له نشرته صحيفة هآرتس العبرية، أنه بسبب قانون العقوبات الذي يستهدف المس بمصادر تمويل حزب الله في لبنان، قد تفقد الإدارة الأمريكية وسيطا هاما، يلزمها من أجل إطلاق سراح المعتقلين في دمشق ومعالجة الأزمة في لبنان.

وتابع الكاتب، "مشروع قانون خطير جدا وضع في 30 سبتمبر على طاولة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عنوانه "منع تبييض أموال من قبل حزب الله – 2020" مقدم مشروع القانون هو جو وولسون، العضو الكبير في اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحاربة الإرهاب، وانضم إليه أيضا 12 عضو من الكونجرس".

وأضاف " كما يبدو هذا مشروع قانون، الذي يمكن للرئيس دونالد ترامب التوقيع عليه بكلتا يديه، وأيضا إسرائيل ستكون مسرورة من ذلك، التجديد في مشروع القانون هو تضمين بلديات وبنوك في أقاليم لبنانية، التي يسيطر عليها حزب، "تجفيف مصادر التنظيم الذي يعمل باسم إيران".

وأشار أنه سيمر المزيد من الوقت إلى أن يتم تمرير مشروع القانون، اذا اجتاز جميع مراحل التشريع، ولكن هناك أحد البنود فيه يثير التساؤل، فيما اذا لم يكن هذا يشكل اطلاق نار على القدم، الجنرال عباس إبراهيم، رئيس المخابرات العامة في لبنان، والذي وضع في قائمة الأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات".