روسيا تعلن اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد في مناطق سيبيريا الروسية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، في مؤتمر أونلاين تحت عنوان "معلومات علمية جديدة عن فيروس كورونا" عقد أمس، الثلاثاء، أن مناطق سيبيريا الروسية تشهد حاليا تشكل طفرة جديدة لفيروس كورونا.

وأضافت: "نشهد بعض التغيرات في الفيروس المستجد، الذي يدور في منطقة سيبيريا الروسية، ما دفع بنا إلى طرح افتراض بأن هناك نموذجا متحورا جديدا للفيروس".

وفي رسالة طمأنة، قالت آنا بوبوفا إن التحورات المكتشفة لا تجعل الفيروس أكثر خطورة وأكثر تأثيرا على الأوضاع المتعلقة بوباء "كوفيد – 19"، مشيرة إلى أن مركز "فيكتور" الروسي للبيولوجيا المجهرية في مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا هو الذي اكتشف تلك الطفرة.

وتابعت قائلة: "كل ما نشهده من تحورات فيروس كورونا في مناطق روسيا المختلفة لا يجعله أكثر أو أقل خطورة ولا يؤثر ذلك على أهمية الوباء".

وأوضحت بوبوفا أن هيئة حماية حقوق المستهلكين لديها إمكانات لرصد كل التغيرات التي تحدث بالفيروس في روسيا ولو كانت طفيفة.

واختتمت رئيسة الهيئة المؤتمر بالقول إن كل سلالات فيروس كورونا أتت إلينا في الربيع الماضي من أوروبا الغربية وليست هناك سلالة واحدة استوردتها روسيا من الصين.