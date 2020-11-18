وزير الداخلية العراقي يصل إلى معبر عرعر الحدودي تمهيدا لافتتاحه

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أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، إلى معبر عرعر الحدودي مع السعودية تمهيدا لافتتاحه، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وفي وقت سابق، تعرض موكب وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، لحادث سير خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين في شمالي العراق.
وكشف مصدر امني عراقي، أن أحد أفراد حماية الوزير توفي خلال الحادث وأصيب ثلاثة آخرين بجروح"، مؤكدًا أن "إحدى سيارات موكب الغانمي انقلبت بين منطقتي عوينات والعوجة في محافظة صلاح الدين".
وقد وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، صباح اليوم إلى محافظة صلاح الدين لتفقد الأوضاع الأمنية فيها في ظل وجود تحركات لتنظيم "داعش" في تلك المنطقة.
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