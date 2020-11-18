نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قافلة عسكرية إفريقية تتعرض لهجوم فى الصومال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعرضت قافلة عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقى لهجوم بلغم أرضى بالقرب من تقاطع "فغح" فى مديرية كاران بالعاصمة الصومالية مقديشو.
ونقلت وسائل إعلام صومالية، عن مصادر أمنية أن القوات الإفريقية أطلقت النيران بكثافة بعد تعرضها للهجوم.
وتشهد الصومال أعمال عنف مميتة منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بالزعيم سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.
منذ عام 2008، تقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية المعترف بها دوليًا وإرساء حكمها على أساس تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.
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