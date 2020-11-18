أخبار اليمن : 28 غارة على 3 محافظات وخرق هدنة الحديدة

28 غارة على 3 محافظات وخرق هدنة الحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 28 غارة على محافظات صعدة، مأرب، والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 167 خرقاً بينها عشر غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجاح والجبلية وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء الدريهمي وحيس، وأربع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس و50 خرقاً بقصف مدفعي و106 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

واستهدفت أربع قذائف من طيران تجسسي لقوى العدوان مع قصف مدفعي منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وخمس غارات على الشرفة قبالة نجران.

وأفاد المصدر بأن الطيران شن 14غارة على مديرية مدغل، وثلاث غارات على مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب، كما شن غارتين على الخسف بمديرية الحزم وغارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.