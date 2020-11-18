بمناسبة العيد الوطني الخمسين.. سلطان عُمان يتعهد بمواصلة الارتقاء ببلاده

أكد سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، على مواصلة الحكومة العُمانية عملها لإرساء مرحلة جديدة تسير فيها السلطنة نحو المكانة التي تستحقه.

وقال السلطان العُماني، في كلمة له بمناسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة، إن "الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تمر بها السلطنة والعالم أجمع حالت دون أن تعم فيه الاحتفالات جميع ربوع الوطن وبما يليق بهذه المناسبة المجيدة"، مضيفًا: " العالم يمرض بأوضاع غير مسبوقة في ظل الظروف الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا".

وأضاف أن "عُمان تمكنت من تجاوز التحديات التي مرت بها خلال العقود الماضية بحكمة وقيادة سلطانها الراحل قابوس بن سعيد وتضحيات أبنائها التي ستظل مصدر قوة وفخر واعتزاز لنا جميعًا وللأجيال القادمة".

وشدد على أنه سيواصل استلهام جوهر المبادئ والقيم ذاتها في إرساء مرحلة جديدة تسير فيها السلطنة بخطى واثقة نحو المكانة المرموقة التي يصبو إليها الشعب العُماني.

وتابع: "إنه في إطار دعم الحكومة على القيم بمتطلبات تحقيق الرؤية فقد عملنا على تطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء وأوكلنا إليه مسئولية تنفيذ الخطط التنموية وممكناتها بحسب الاختصاصات المنوطة بكل جهة وبما يعزز الأداء الحكومي ويرفع كفائته.

وأوضح أن العمل المستمر في مراجعة الجوانب التشريعية والرقابية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من ركائز عُمان المستقبل.