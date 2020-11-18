تزعزع الاستقرار.. الإمارات واليونان تشنان هجوما حادا على تركيا

انتقدت كل من الإمارات واليونان، اليوم الأربعاء، سلوك تركيا المزعزع للاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

وجاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أبوظبي لإجراء محادثات مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، صدر بيان مشترك، أدان فيه الجانبان الانتهاكات التركية لوحدة أراضي اليونان وقبرص وحقوقها السيادية، وكذلك انتهاكات أنقرة.

واعتبر الجانبان السلوك العدواني في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب القوقاز، انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وحث الجانبان تركيا على الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لأعمالها غير القانونية والاستفزازية.