بدء أول زيارة رسمية لوزير خارجية البحرين إلى إسرائيل.. صور

وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى تل أبيب اليوم، الأربعاء، في أول زيارة رسمية لمسئول بحريني كبير لإسرائيل بعد نحو شهرين من توقيع البلدين اتفاق سلام في واشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكينازي، الزياني والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار بن جوريون قرب تل أبيب، بحسب مشاهد بثها التليفزيون مباشرة.

ويصل بعد ظهر اليوم، الأربعاء، إلى إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في زيارة تستمر يومين.

ومن المنتظر أن ينضم بومبيو في وقت لاحق إلى قمة ثلاثية تجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوزير الزياني.