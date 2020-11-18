وزير الخارجية البحريني يصل تل أبيب في أول زيارة رسمية تاريخية

قال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن زيارته اليوم لإسرائيل تعد خطوة شجاعة اتخذتها مملكة البحرين بما يتماشى مع رؤية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم".

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم الأربعاء والوفد المرافق له، لتل أبيب، في زيارة تعد الأولى من نوعها لإسرائيل ،حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، حيث تأتي هذه الزيارة في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والمبرم في واشنطن في 15 سبتمبر 2020، حيث كان في استقبال الوفد البحريني وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين.

وأضاف الزياتي أن مملكة البحرين ومع هذه الزيارة، تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط،مشيرا أنها بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين و إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط شهدت على مر العقود السابقة نزاعات وحالة من عدم الاستقرار، وقد حان الوقت لأن ننتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع