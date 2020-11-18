قال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن زيارته اليوم لإسرائيل تعد خطوة شجاعة اتخذتها مملكة البحرين بما يتماشى مع رؤية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم".
جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم الأربعاء والوفد المرافق له، لتل أبيب، في زيارة تعد الأولى من نوعها لإسرائيل ،حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، حيث تأتي هذه الزيارة في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والمبرم في واشنطن في 15 سبتمبر 2020، حيث كان في استقبال الوفد البحريني وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين.
وأضاف الزياتي أن مملكة البحرين ومع هذه الزيارة، تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط،مشيرا أنها بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين و إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط شهدت على مر العقود السابقة نزاعات وحالة من عدم الاستقرار، وقد حان الوقت لأن ننتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية البحريني يصل تل أبيب في أول زيارة رسمية تاريخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.