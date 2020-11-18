كورونا السر.. وزير سريلانكي يأكل سمكة نيئة خلال مؤتمر صحفي "فيديو"

أقدم مسؤول سريلانكي على أكل سمكة نيئة خلال مؤتمر صحفي، لحث الناس على العودة لشراء وأكل الأسماك، بعدما تراجعت مبيعات المأكولات البحرية في البلاد بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قال ديليب وياراتشي، النائب البرلماني ووزير مصائد الأسماك السابق قبل أن يقضم سمكة نيئة، "أناشد شعب هذا البلد أن يأكلوا السمك. لا تخافوا لن تصابوا بفيروس كورونا".

وأضاف: "أهلنا في صناعة الثروة السمكية لا يمكنهم بيع أسماكهم.. لأن الشعب لا يأكل الأسماك ولا يستطيع أصحاب القوارب تحمل تكاليف الذهاب إلى البحر".

وفي أكتوبر الماضي، كان سوق بيع الأسماك المركزي خارج العاصمة كولومبو موقعًا لتفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى ظهور آلاف الإصابات على مستوى المقاطعة.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت مبيعات الأسماك واستهلاكها في سريلانكا، حيث لم يتم بيع عشرات الآلاف من الأطنان، برغم أن المأكولات البحرية تُعد ركيزة أساسيّة في النظام الغذائي في البلاد.

وسجّلت البلاد حتى الآن 17.831 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 61 حالة وفاة.