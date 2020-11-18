مصر تدين الهجوم الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن إصابة ومقتل عددٍ من الأشخاص.

وتقدمت مصر حكومة وشعبًا - في بيان صادر عن ووارة الخارجية،بخالص تعازيها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في هذا الحادث البغيض وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

وشددت مُجددًا على استنكارها الكامل لتلك المُمارسات العدوانية الآثمة، داعيةً كافة الأطراف إلى النأي بالعراق عن أية تجاذبات لا تُعلي مصالحه الوطنية.

كما أكدت مصر دعمها للعراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ولُحمته الوطنية.