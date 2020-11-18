أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن إصابة ومقتل عددٍ من الأشخاص.
وتقدمت مصر حكومة وشعبًا - في بيان صادر عن ووارة الخارجية،بخالص تعازيها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في هذا الحادث البغيض وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.
وشددت مُجددًا على استنكارها الكامل لتلك المُمارسات العدوانية الآثمة، داعيةً كافة الأطراف إلى النأي بالعراق عن أية تجاذبات لا تُعلي مصالحه الوطنية.
كما أكدت مصر دعمها للعراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ولُحمته الوطنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين الهجوم الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.