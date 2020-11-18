السودان يعلن ارتفاع عدد اللاجئين من إثيوبيا لأكثر من 27 ألفا

أعلن السودان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد اللاجئين إليها من إثيوبيا لأكثر من 27 ألفا.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، تم عقد اجتماع مشترك بين المفوضية السامية لشئون وإدارة مشاريع إسكان اللاجئين مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بولاية القضارف.

وناقش الاجتماع الوضع الراهن لدخول اللاجئين الإثيوبيين فى مواقع العبور الحدودية والمعسكرات ومراكز استقبال اللاجئين الإثيوبيين والأوضاع الإنسانية للاجئين على خلفية ارتفاع تدفقات اللاجئين.

وأكد مدير مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقربة محمد رفيق نصري أن عدد اللاجئين بلغ 27 ألف لاجئ، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف لزيادة وتيرة الاستجابة من قبل المنظمات للإسراع فى تقديم المساعدات الإنسانية والصحية اللازمة الممكنة من قبل المنظمات كل حسب نطاق مجال تخصصه، علاوة على تكوين آلية تنسيقية لتنظم اندياح العمل لتوفير الاحتياجات الضرورية والعائلة اللاجئين فيما من شأنه أن يسهم فى تدارك الأوضاع بمعسكرات اللأجئين ومراكز استقبالهم.

ودعا السودان، أمس الثلاثاء، الأمم المتحدة لتقديم الدعم لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين من إثيوبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأمم المتحدة، من أزمة إنسانية منتظرة جراء القتال الدائر عند الحدود بين إثيوبيا والسودان، في إقليم تيجراي الإثيوبي.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 27 ألف لاجئ فروا حتى الآن من النزاع في إثيوبيا.

وكانت الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء قتل المدنيين في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وحذرت من تحول التوترات الاثنية والاشتباكات هناك إلى أعمال "إبادة جماعية".

وحذرت الأمم المتحدة من نزوح ملايين الإثيوبيين بسبب الصراع المتصاعد في إقليم تيجراي، خاصة مع إعلان الحكومة لحالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، ما يعني مخاوف من منع الغذاء والمساعدات.