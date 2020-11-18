أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الباردة

الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الباردةحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء من استمرار الأجواء الباردة في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية تلقت، إلى أن الطقس سيكون بارداً وجافاً أثناء ساعات الليل والصباح على مناطق في المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وذكر المركز أن الطقس سيكون بارداً نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات المحويت، الضالع، إب، تعز ولحج ؛وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري.

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد.

كما دعا المزارعين إلى الحفاظ على محاصيلهم الزراعية.