أخبار اليمن : أوكسفام: دول كبرى صدّرت أسلحة بـ17 مليار دولار للسعودية

أوكسفام: دول كبرى صدّرت أسلحة بـ17 مليار دولار للسعودية
قالت منظمة أوكسفام إن دولاً ضمن مجموعة العشرين قامت بتصدير أسلحة تزيد قيمتها عن 17 مليار دولار للسعودية منذ بداية العدوان على اليمن في 2015م.
وأوضحت أوكسفام في بيان صادر عنها مع قرب اجتماع رؤساء مجموعة العشرين في القمة التي تستضيفها السعودية، أن تلك الدول لم تمنح سوى ثُلث هذا المبلغ لليمن الذي يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وأكدت أن أجمالي قيمة صادرات الأسلحة من بعض دول مجموعة العشرين إلى دول تحالف العدوان ارتفع إلى 31.4 مليار دولار على الأقل بين عامي 2015 و 2019، وذلك بحسب آخر السجلات المتوفرة.
وبحسب المنظمة فإن هذا الرقم يُعد أكثر بخمسة أضعاف مقارنة بالمبلغ الذي قدمته الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لمساعدة اليمن بين عامي 2015 و 2020.
وأشارت أوكسفام إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة الخاصة بتوفير المياه النظيفة والغذاء والرعاية الطبية في اليمن تُعتبر ضعيفة إلى أبعد مدى.
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