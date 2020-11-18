4 ملايين إصابة بكورونا في أسبوع.. نصفها بقارة واحدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 4 ملايين شخص على مستوى العالم أصيبوا بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، نصفهم كانوا في أوروبا.

وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها عن الوباء إن معدل الإصابات انخفض للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر بنحو 10%، مما يشير إلى نجاعة إجراءات الإغلاق الأخيرة في جميع أنحاء القارة.

لكن المنظمة أشارت إلى أن عدد الوفيات في أوروبا "زاد بشكل كبير" ليصل إلى أكثر من 29000 حالة وفاة الأسبوع الماضي.

كما لاحظت ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة والوفيات في الأميركيتين، في الوقت الذي شهدت منطقة جنوب شرق آسيا انخفاضًا في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات.

وسجلت منظمة الصحة العالمية أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا في النمسا، التي شهدت زيادة بنسبة 30%مقارنة بالأسبوع السابق.

كما أشارت المنظمة إلى أن المملكة المتحدة كانت أول دولة في المنطقة تسجل أكثر من 50 ألف حالة وفاة. وعلى الصعيد العالمي، جاءت الولايات المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا والبرازيل التي تضم أكبر عدد من الحالات.