كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تفاصيل ما جري في اجتماعًا مهمًا مع السفير الأمريكي والقادة العسكريين العراقيين، لافتًا إلى أنه جاء لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي.
وقال "وزير الخارجية العراقية، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن عدد الجنود الذين انسحبوا من العراق 500 جندي أجنبي وهم من القوات الأمريكية فقط ،مستنكرًا فى الوقت ذاته الاعتداء السافر على المنطقة الخضراء ومعتبرًا إياه هجومًا على الحكومة والشعب العراقي "
وأمس تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.
وبحث الاتصال أيضًا، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية العراقية: انسحاب 500 جندي أمريكي من العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.