وزير الخارجية البحريني: طلبنا فتح سفارة في إسرائيل وتلقينا الموافقة

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أن زيارته والوفد المرافق له إلى إسرائيل، والأولى من نوعها، هي زيارة تاريخية.
وقال الزياني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي "أنا قادم من دولة تؤمن بأهمية السلام".
وأضاف الزياني "تقدمنا بطلب رسمي لفتح سفارة في إسرائيل وتلقينا الموافقة، والبحرين مقتنعة بالسلام والتعايش وقبول الآخر".
وتابع الزياني "أتطلع لاستقبال نظيري الإسرائيلي في المنامة الشهر المقبل".
ووصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى تل أبيب اليوم، الأربعاء، في أول زيارة رسمية لمسئول بحريني كبير لإسرائيل بعد نحو شهرين من توقيع البلدين اتفاق سلام في واشنطن.
واستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكينازي، الزياني والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار بن جوريون قرب تل أبيب، بحسب مشاهد بثها التليفزيون مباشرة.
ويصل بعد ظهر اليوم، الأربعاء، إلى إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في زيارة تستمر يومين.
ومن المنتظر أن ينضم بومبيو في وقت لاحق إلى اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوزير الزياني.
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