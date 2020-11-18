فى العيد الوطني الـ50.. أبرز ما جاء في خطاب سلطان عُمان

ألقى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان خطابًا سلطانيا ساميا بمناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة.

ونرصد أبرز ما جاء فيه :-

كان من المقرر أن تعم الاحتفالات جميع ربوع عُمان بما يليق بهذه المناسبة الغالية، لكن حفاظًا على سلامة الجميع، قرر السلطان هيثم أن تكون الاحتفالات في نطاق محدود.

مواصلة استلهام جوهر المبادىء والقيم التي أرساها السلطان قابوس رحمه الله لتسير عُمان بخطى واثقة نحو المكانة المرموقة التي تصبو إليها، بعدما تجاوزت عُمان كل التحديات بحكمة قابوس طيب الله ثراه وتضحيات الشعب العُماني الوفي.

إنجاح رؤية عُمان 2040 مسؤولية الجميع دون استثناء، والعمل مستمر على مراجعة القوانين والتشريعات وتفعيل المحاسبة.

عمل السلطان هيثم بن طارق، على تطوير الجهاز الإداري للدولة وإعادة تشكيل مجلس الوزراء وأُسند له تنفيذ الخطط والاستراتيجيات، وسنتابع بصفة مستمرة مدى التقدم في هذا النظام الإداري.

القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية تأتي على رأس أولوياتنا، حيث يمر العالم في هذه الفترة بأوضاع غير مسبوقة تزامنت فيها الأزمة العالمية والانخفاض الكبير في أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا وقد أولينا الأمر اهتماما خاصا لمتابعة الأمر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

رغم التحديات التي تواجه اقتصادنا إلا أن خطة التوازن المالي والإجراءات التي تم اتخاذها كافية للوصول باقتصادنا إلى بر الامان، لأن الغاية من هذه الإجراءات لتحقيق الاستدامة المالية للدولة والتهيئة لتنفيذ العديد من الخطط التنموية، وسنحرص على توجيه جزء من عوائد هذه السياسات المالية إلى نظام الحماية الاجتماعية.

فتحت الأزمة الراهنة الفرصة للطاقات العُمانية الوطنية لتسهم في الحلول، وسرعت من وتيرة التحول في الجانب التقني، حيث توجه السلطان هيثم بن طارق بالشكر والثناء للجميع، على صون المكتسبات التي تحققت على مدار الخمسين عامًا الماضية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه بواسع رحمته.