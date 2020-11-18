على طهران الالتزام.. وكالة الطاقة الذرية تعلق على التوقعات بتوجيه ضربة أمريكية لإيران

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها سابقًا بشأن برنامجها النووي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يمكن الحكم على التوقعات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران.

من جانبها أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، البدء في تشغيل أجهزة الضخ المركزي في مفاعل نطنز بغاز يستخدم في عملية تخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير لها، إن إيران بدأت بتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة تم تركيبها في منشأة مفاعل نطنز.

وأوضح تقرير الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، والذي حصلت عليه وكالة رويترز اليوم، الأربعاء، أن إيران بدأت في ضخ مادة خام سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم من طراز IR-2M مثبتة في مصنعها تحت الأرض في منشأة نطنز.

وتعد هذه الخطوة هي أحدث خرق من جانب إيران لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى، التي تقول إنها لا يمكنها تكديس اليورانيوم المخصب إلا بآلات من الجيل الأول من نوع IR-1 وتلك هي الوحيدة التي يمكنها تشغيلها في المحطة تحت الأرض.

وذكر تقرير سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قامت بتركيب أجهزة IR-2M تحت الأرض.

وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم إلى الدول الأعضاء أمس الثلاثاء: "في 14 نوفمبر 2020، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت في تغذية سادس فلوريد اليورانيوم في سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m تم تركيبها مؤخرًا في محطة تخصيب الوقود في نطنز".