بعد قصف تل أبيب لـ دمشق.. وزير الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا لـ سوريا

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني جانتس الحكومة السورية ، فى دمشق عقب سلسله من الغارات الإسرائيلية على سوريا.

وأكد جانتس، على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة طالت أهدافا عسكرية تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني والجيش السوري، بزعم الرد على زرع عبوات ناسفة في الجولان المحتل.

وتابع "أكرر لأعدائنا: لن تتحمل إسرائيل المساس بسيادتها في أي قطاع، ولن تسمح بالتموضع الخطير على أي جبهة. يتحمل النظام السوري المسؤولية عن كل ما يجري في أراضيه ومن أراضيه".