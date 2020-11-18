بينها تبادل السفارات والطيران.. توقيع عدة اتفاقيات بين البحرين وإسرائيل

وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، إلى مطار اللد "بن غوريون" في تل أبيب، على رأس وفد من حكومي كبير من بلاده، برفقة وفد أمريكي كبير، في أول زيارة لمسؤول بحريني رفيع المستوى إلى إسرائيل، حيث كان في استقبالهم وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي.
ووفقًا لموقع صحيفة "هآرتس"، فسيلتقي الزياني برئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن ينضم إليهما في وقت لاحق مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في قمة ثلاثية بينهم.
وسيوقع الوفد الحكومي البحريني، عدة اتفاقيات مع المسؤولين الإسرائيليين تتعلق بالتعاون المشترك في عدة مجالات.
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