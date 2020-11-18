حصيلة قياسية.. إيران: 13421 إصابة و480 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت إيران اليوم، الأربعاء، قفزة قياسية في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني، سیما سادات لاري، تسجيل

13421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، كأكبر حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

و بلغ عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، لغایة ظهر الیوم الأربعاء 801 الف و894 شخصا، بينهم 5712 شخصا في وضع حرج

وأشارت الصحة الإيرانية إلى أنه تم رصد وفاة 480 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 42 الفا و941 شخصا.

واضافت سادات لاري أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 576 الفا و 983 شخصا لغایة الان.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 626 الفا و631 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.