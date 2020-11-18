العالم العربي يحتفل بعيد استقلال المغرب

تحيي المملكة المغربية، في يوم 18 من نوفمبر من كل عام، يوم عيد استقلالها، حين تخلصت من الحمايتين الفرنسية والإسبانية لأول مرة في 1956.
وتمثل ذكرى عيد الاستقلال إحدى المحطات المضيئة في تاريخ المغرب الحديث؛ إذ جسدت انتصارا للشعب والعرش في معركة نضال طويلة، إحقاقا للحرية والكرامة واسترجاعا للحق المسلوب.
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #عيد_استقلال_المغرب ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالال عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشبال ميديا .
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