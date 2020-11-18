انقلاب على ترامب.. زعيم الجمهوريين بالشيوخ يعترف بـ بايدن رئيسًا لأمريكا

أظهر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل، انقلابًا على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بعدما أدلى بتصريح أشار فيه إلى فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، دون أن يصرح بذلك حقيقة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن ميتش ماكونيل قد قبل أخيرًا جو بايدن كرئيس منتخب بعدما وعد بأن الولايات المتحدة ستجري نقلًا "منظمًا" للسلطة في يناير.
وقدم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ التنازل المتصور بعد أن سأله أحد الصحفيين عن سبب عدم إطلاق إدارة الخدمات العامة لعملية انتقال رسمية للسلطة.
ورد ماكونيل على الصحفي وقال، إن وكالة الأمن العام تنتظر تسوية المنازعات القانونية المحيطة بالانتخابات التي رفعتها حملة دونالد ترامب في المحكمة ، مشيرً إلى أنه لا يتوقع أن تتأرجح هذه الخلافات في السباق إلى شئ، مايعني ببقاء الأمور كما هي بفوز بايدن وبفارق واضح.
وأضاف "سنجري نقلًا منظمًا من هذه الإدارة إلى الإدارة التالية. كل هذا سيحدث في الوقت المناسب وسنقسم الولاء في الإدارة القادمة في 20 يناير".
وجاءت تعليقات ماكونيل بعد أن استقبلت نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس في مجلس الشيوخ بالترحيب والتهنئة من قبل بعض الجمهوريين الذين رفضوا سابقًا وبشكل علني فوزها هي وبايدن في الانتخابات.
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