استخدم خراطيم المياه لتفريق الآلاف من متظاهري كورونا في برلين.. شاهد

فرقت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، آلاف المتظاهرين المعارضين للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في برلين باستخدام خراطيم المياه.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن الآلاف من المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية في وسط العاصمة الألمانية برلين للاعتراض على خطة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لإعطاء حكومتها السلطة لتشديد القيود المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يمرر البرلمان الألماني قوانين تسمح للحكومة بفرض قيودًا إضافية على التواصل الاجتماعي وفرض ارتداء الكمامات وشرب الكحول في الأماكن العامة وغلق المحلات التجارية ووقف المناسبات الرياضية.