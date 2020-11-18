استخدم خراطيم المياه لتفريق الآلاف من متظاهري كورونا في برلين.. شاهد

فرقت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، آلاف المتظاهرين المعارضين للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في برلين باستخدام خراطيم المياه.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن الآلاف من المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية في وسط العاصمة الألمانية برلين للاعتراض على خطة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لإعطاء حكومتها السلطة لتشديد القيود المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يمرر البرلمان الألماني قوانين تسمح للحكومة بفرض قيودًا إضافية على التواصل الاجتماعي وفرض ارتداء الكمامات وشرب الكحول في الأماكن العامة وغلق المحلات التجارية ووقف المناسبات الرياضية.
وسجلت ألمانيا اليوم، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 17561 حالة، في 24 ساعة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 833307 حالات.
وكشفت بيانات الإحصاء تسجيل 305 حالات وفاة جديدة.
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