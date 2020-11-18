نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تشن غارات جوية على عفرين السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن القوات التركية فى سوريا، شنت غارات جوية على مدينة عفرين، شمال البلاد.

وفي وقت سابق، نفذت القوات التركية، قصفًا جويًا على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية فى ريف عين عيسى الشمالي، شمالى الرقة، بحسب ما ذكر المرصد السوري.