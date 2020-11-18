نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 248 ألفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في أمريكا، 161 ألفا و934 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 11 مليونا و357 ألفا و322 حالة على الأقل.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى أمريكا إلى 248 ألفا و672 حالة، وذلك عقب تسجيل 1707 حالات وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.