المنتخب المصري يتصدر مجموعته ويقترب من التأهل لأمم أفريقيا 2021 م

تريزيجيه ، محترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي بتعزيز انتصار منتخب الساجدين وأحرز ثالث الأهداف من صناعة أيمن أشرف الذي أصيب بشد في العضلة الخلفية في الشوط الثاني من اللقاء والذي شهد أيضا تغييرات من قبل الجهاز الفني بإشراك مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو لاعبي نادي الزمالك على حساب محمد شريف وأحمد حسن كوكا وعبد الله السعيد. على حساب محمد مجدى أفشة.

فوز المنتخب المصري الاخير عزز من فرص صعود المنتخب المصري إلى أمم أفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون 2021 م ، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى نقطة للصعود المشاركة في البطولة المحببة إليه حيث يعد أكثر المنتخبات فوزا بها برصيد 8 بطولات أمم أفريقيا.

المنتخب المصري الذي غاب عنه نجمه الأول محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي بعدما أعلن الاتحاد المصري إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبهذا الفوز المستحق يتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق هدف عن منتخب جزر القمر الذي يتشارك مع المنتخب المصري بنفس عدد النقاط، بينما يحل كينيا ثالثا في الترتيب برصيد 3 نقاط، ويحل منتخب توجو في ذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وبهذا الفوز الثمين يستعيد جهاز المنتخب الثقة بالنفس بعد الهجوم من الجماهير بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة الذهاب أمام توجو وذلك بعد غياب محمد صلاح العمود الفقري لمنتخب مصر.

وبدأ هذا اللقاء قبل مباراة المنتخب الأوليمبي الذي لعب في تمام التاسعة أمام المنتخب البرازيلي الاوليمبي في إطار البطولة الدولية الودية للمنتخبات الاوليمبية وذلك في إطار الاستعداد الأولمبياد القادمة.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم تألق عدد من اللاعبين أبرزهم محمد شريف الذي قام بتسجيل أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر والعائد إلى النادي الأهلي بعد فترة إعارة شهدت تألقه مع نادي إنبي وأصبح ثاني هدافي الدوري المصري وأحرز ١٤ هدف.

بالإضافة إلى ذلك أن مباراة المنتخب المصري قبل مواجهة مصيرية بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المزمع إقامتها فى استاد القاهرة الدولي،ويترقب جماهير الناديين هذه المباراة بفارغ الصبر ومزيد من التحفيز، والترقب بين جماهير القطبى.