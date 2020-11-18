وزير الخارجية يعزي بوفاة وليد المعلم

دوت الخليج :- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيًا بنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قدم خلاله التعازي بوفاة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية وليد المعلم. وأعرب الصفدي عن مواساته بوفاة الدكتور المعلم وتمنياته لسوريا وشعبها الشقيق بالأمن والأمان والاستقرار.

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