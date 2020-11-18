مسؤول ملف كورونا في الاردن : 85 ألف حالة متشافية بفيروس كورونا

دوت الخليج :- قال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة ان هناك 62 ألف حالة نشطة وأكثر من 85 ألف حالة متشافية بفيروس كورونا في الأردن .

وبين الهياجنة ان أعلى نسبة اشغال هي لاسرة العناية الحثيثة و اضاف ان اشتغال أسرّة العناية الحثيثة 53 - 54% بينما يبلغ استعمال أجهزة التنفس الصناعي 33% و يبلغ نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 31-33%.

و تابع الهياجنة ان الشركة المصنعة للقاح ملتزمة بتزويدنا به مبردا وجاهزا للاستخدام خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه .

و اشار الى ان لجنة الاوبئة تتوقع وجود أكثر من مليون أردني سبق وأصيب بكورونا .