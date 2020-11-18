على باباجان مهاجما أردوغان: يهدد الشعب وقناة اسطنبول تضاعف خطر الزلازل

شن نائب رئيس الوزراء التركى الأسبق على باباجان، هجوما حادا على الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا إنه "يهدد الشعب ويصر على مشروع قناة إسطنبول فى حين أن الشعب التركى يعانى من الفقر".





وأضاف باباجان، أن مشروع قناة إسطنبول يضاعف خطر الزلازل، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكان حزب "الشعب الجمهورى"، المعارض فى تركيا، قد انتقد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، فى إدارة البلاد، لا سيما فى الملف الاقتصادى، مؤكدا أنه لن يستطع التهرب من مسؤولية تدهور الاقتصاد.

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