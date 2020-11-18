رئيس وزراء الهند يهنئ بايدن بالفوز ويتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين

هنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه بالانتخابات التي قال مودي إنها "تبرز قوة الديمقراطية الأمريكية" وتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين.
وذكر مودي على تويتر في وقت متأخر من الليلة الماضية، إنه أجرى مكالمة هاتفية لتهنئة بايدن وتأكيد التزامه بـ"الشراكة الإستراتيجية بين الديمقراطيتين الكبيرتين".
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن "رئيس الوزراء مودي قدم تهانيه الحارة لبايدن على انتخابه، ووصف ذلك بأنه "شهادة على قوة ومتانة التقاليد الديمقراطية في الولايات المتحدة".
وأضافت الوزارة أن الزعيمين ناقشا أيضا أولوياتهما، بما في ذلك احتواء جائحة فيروس كورونا، وتعزيز الحصول على اللقاحات بأسعار معقولة، والتصدي لتغير المناخ.
وكان مودي بعث بتهانيه في البداية إلى بايدن عبر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة وجيزة من إعلان شبكات التلفزيون الأمريكية فوز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة.
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