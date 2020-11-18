مجلس الاتحاد الروسي يتبنى بالإجماع قرارًا يمنح بوتين الحق في إرسال قوات إلى قره باغ

تبنى مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع قرارًا يمنح الرئيس فلاديمير بوتين الحق في إرسال قوات روسية إلى قره باغ اعتبارًا من 10 نوفمبر الجاري، فضلًا عن الأسلحة والمعدات العسكرية الضرورية .
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الأربعاء، أن القرار نص على إعطاء الموافقة لرئيس روسيا الاتحادية على إرسال وحدة عسكرية من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، مزودة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة إلى ناغورنو قره باغ اعتبارًا من 10 نوفمبر 2020.
وأضافت أن هذا القرار جاء وفقًا لما نص عليه البيان المشترك لرئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس الاتحاد الروسي الموقع يوم 9 نوفمبر 2020 من أجل تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار وغيرها من الأعمال القتالية من الجانبين الأذربيجاني والأرمني، ومن أجل تجنب الموت الجماعي للسكان المدنيين في ناغورنو قره باغ وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت المدنية.
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