الصين تعلن عن دخول لقاح خامس للتجارب السريرية

كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن امتلاك الصين خمسة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تخضع حاليا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في بعض الدول الأجنبية.

وقال المتحدث باسم الشركة تشاو ليجيان إنه منذ ظهور كوفيد-19، اعتمدت الحكومة الصينية خمسة مناهج تكنولوجية لتطوير لقاحات، وهي اللقاحات المعطلة، ولقاحات البروتين المؤتلف، ولقاحات ناقلات الفيروس الغدي، واللقاحات التي تستخدم فيروسات الأنفلونزا الموهنة كناقلات، ولقاحات الحمض النووي. وفق ما نقلته الوكالة الصينية "شينخوا".

وأضاف أن الصين لديها حاليًا خمسة لقاحات لفيروس كورونا تخضع حاليا لتجارب سريرية للمرحلة الثالثة في الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وباكستان وبيرو، وبعض اللقاحات الأخرى التي تخضع للمرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية.

كما تابع أن الصين شاركت في مبادرة تسريع الوصول إلى أدوات منظمة الصحة العالمية، وانضمت إلى منشأة COVAX لتعزيز التوزيع العادل للقاحات وضمان توفير اللقاحات للدول النامية.

ويتسارع العالم في الوقت الحالي للوصول إلى لقاح أمن يمكن توزيعه على سكانه لإنتهاء جائحة كورونا المستجد.