قمة ثلاثية في أبوظبي.. أبرز ما ناقشه قادة البحرين والإمارات والأردن

استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد القادة خلال القمة، على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة.

وركز القادة على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصًا فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وأكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاث حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.

وبحث القادة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.