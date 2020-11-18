خلال زيارته إلى إسرائيل.. ماذا قال وزير الخارجية البحريني عن الرئيس السادات؟

ربط وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني زيارته إلى إسرائيل بزيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل، قائلا: "قبل 43 عاما، تقريبا في مثل هذا اليوم، في 19 نوفمبر 1979، زار الرئيس المصري الراحل السادات إسرائيل لأول مرة، ليزرع بذور السلام الإقليمي الذي نغذيه أكثر اليوم".

وأضاف: "لذلك أعتقد أنه من المناسب أن أقوم بهذه الزيارة في موعد قريب جدا من تلك الذكرى، لأنني أصل هنا من دولة مقتنعة بأهمية السلام من شعب يؤمن بأهمية التعايش المشترك والاحترام المتبادل وقبول الآخر"، مؤكدا وجود حرص متبادل من الدولتين على تعاون فعال بينهما.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أشكنازي إن "موافقة حكومة البحرين على إقامة سفارة إسرائيلية في المنامة، والرسالة حول إقامة سفارة بحرينية بإسرائيل هما بمثابة لحظة تاريخية للدولتين"، ووجه الشكر على الدعوة لزيارة البحرين في بداية شهر ديسمبر معربا عن أمله في أن "نتمكن من تدشين السفارة أثناء هذه الزيارة".

وأضاف أشكنازي: "هذا يوم تاريخي في الشرق الأوسط، الذي مر بمتغيرات هائلة خلال الأشهر الأخيرة نقوم بتحقيق السلام الذي حلم به الإسرائيليون لسنوات.. ونعكف على إمكانية حصول مواطني البحرين على فيزا عبر موقع خاص، بدءا من 1 ديسمبر 2020 وتفعيل رحلات جوية مباشرة".

وأعلن الزياني ونظيره الإسرائيلي أشكينازي، عن الاتفاق على تبادل فتح السفارات بين البلدين، بعد تطبيع العلاقات بينهما.