المحكمة العليا بالجزائر تقبل طعن شقيق بوتفليقة ومسئولين كبار سابقين على أحكام بسجنهم

قبلت المحكمة العليا بالجزائر اليوم الأربعاء الطعن المقدم من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره وعدد من المسؤولين السابقين على أحكام بسجنهم، وأحالت القضية إلى المحكمة العسكرية الاستئنافية.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد قبلت المحكمة العليا اليوم الطعن المقدم من شقيق بوتفليقة، والمدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن الأسبق الجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، ومنسق الأجهزة الأمنية السابق الجنرال عثمان طرطاق، ولويزة حنون الأمين العام لحزب العمال (يساري).

وقررت المحكمة إحالة ملف القضية من جديد إلى المحكمة العسكرية الاستئنافية بالبليدة بتشكيلة جديدة.

يذكر أنه في شهر سبتمبر 2019، حكم القضاء العسكري على كل من السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق ولويزة حنون بالسجن 15 عاما بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، بينما حكم على الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق (هارب في إسبانيا) بالسجن 20 عاما في نفس القضية، وأيد مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة في شهر فبراير الماضي، تلك الأحكام على كل المتهمين باستثناء لويزة حنون التي خفضت عقوبتها إلى السجن 3 سنوات من بينها 9 أشهر نافذة والباقي مع إيقاف التنفيذ ليطلق سراحها في فبراير الماضي، بينما يخضع السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق، للسجن منذ مايو 2019.