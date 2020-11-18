تفاصيل لقاء السفير الفلسطيني بسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح, سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة " كريستيان برجر " , وذلك اليوم الأربعاء في مقر السفارة .

واطلع السفير دياب اللوح نظيره الأوروبي على حول آخر التطورات على العملية السياسية و مستجدات عملية السلام ، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة و المتمثلة بالتوسع الاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية و المحاولات المتواصلة لتهويد القدس ، و الجهود الدبلوماسية المبذولة من قِبل القيادة الفلسطينية برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس من أجل إنهاء الصراع و تحقيق الحقوق الفلسطينية ، و على أهمية التدخل الفاعل من قبل المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام و إقامة الدولة الفلسطينية ، وضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه التي أقرتها الشرائع و المواثيق الدولية دونما انتقاص أو تضييق .

وأكد السفير دياب اللوح على حرص سيادة الرئيس محمود عباس على الدفع بعملية السلام قدما في إطار مبادرة سيادة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، استنادًا إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وذلك وفق آلية متعددة الأطراف، حيث طرح سيادته المبادرة في عدة محافل دولية في فبراير 2018 وفبراير 2020 وآخرها في أغسطس 2020 خلال الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

ومن جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي على مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة لدعم حل الدولتين على أساس القانون الدولي .