انتهاكات مونديال 2022 .. العفو الدولية تطالب قطر بعدم التهاون في حقوق العمال

في تحذير جديد، طالبت منظمة العفو الدولية، قطر، اليوم الأربعاء، بعدم التهاون في حقوق العاملين بمشاريع مونديال 2022، داعية إلى وضع حد لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: "في كثير من الأحيان تقوضت إصلاحات قطر جراء ضعف التنفيذ، وعدم الاستعداد لمساءلة أصحاب العمل المسيئين".

وأشار إلى أن أنظمة التفتيش تعاني قصورًا في اكتشاف الانتهاكات، ولا يزال العمال يواجهون تحديًا في تقديم شكاوى من دون المخاطرة بخسارة دخلهم، ووضعهم القانوني.

وأكد أن قطر تحتاج إلى القيام بأكثر مما تقوم به بكثير لتضمن تأثيرًا ملموسًا للتشريعات في حياة الناس، موضحا أن آلاف العمال لا يزالون معرضين للانتهاكات في العمل.

وطالب قطر بالاقتراب أكثر من الوفاء بالإصلاحات ووضعها موضع التنفيذ على نحو أفضل، وإجراء إصلاحات أخرى، وتعزيز آليات التفتيش لاكتشاف الانتهاكات بسرعة، وتحسين قدرة العمال على نيل العدالة وسبل الانتصاف.

وأضاف أن مساءلة مرتكبي الانتهاكات تكتسي أهمية فائقة في وضع حد لدوامة الاستغلال لذلك يجب على قطر أن تبين لأرباب العمل المسيئين أن ثمة عواقب تترتب على أفعالهم؛ وذلك من خلال مراقبة مدى تقيدهم بالقوانين، ومعاقبة أولئك الذين يخالفونها.

كما دعا اتحادات الكرة لحث "فيفا" للضغط على قطر لتنفيذ الإصلاحات قبل المونديال 2020.