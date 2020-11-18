نداء عاجل من سفارة الكويت بتركيا لرعاياها بشأن كورونا

وجهت سفارة دولة الكويت لدى تركيا اليوم نداءا عاجلا للمواطنين الكويتيين المتواجدين على الأراضي التركية بضرورة الالتزام بالاجراءات الجديدة التي أعلنتها السلطات الصحية باسطنبول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحثت السفارة في بيان لها اليوم جميع الرعايا الكويتيين الالتزام بفترة حظر التجول الجزئي في نهاية الأسبوع الجاري اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء بعد غد الجمعة حتى العاشرة صباحا من اليوم التالي.

وأوضحت السفارة الكويتية بتركيا إن الإجراءات الجديدة تضمنت إضافة الشباب دون الـ20 عاما لحظر التجول الجزئي المفروض على كبار السن فوق الـ65 عاما باستثناء العاملين.

كما شملت التدابير الوقائية الجديدة التي فرصتها السلطات التركية منع التدخين في الشوارع والأماكن العامة.

ويشار الي ان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن أمس ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في البلاد الى 11704 أشخاص والاصابات الى 421413 حالة.