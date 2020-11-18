بأبوظبي.. قمة عاجلة بين الأردن والبحرين والإمارات

عقد الملك عبدالله الثاني، و الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قمة ثلاثية في العاصمة أبوظبي اليوم الأربعاء.

وشدد القادة، خلال القمة، علي عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاث، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة.

وبحث القادة سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصًا فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

كما أكدوا علي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاث حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.

وناقش القادة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر القمة رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير المخابرات العامة، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين والإماراتيين.